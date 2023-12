RenaissanceRe Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Renaissancere Holdings":

Der Aktienkurs des Unternehmens Renaissancere hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche durchschnittlich um 28,31 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Renaissancere in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -23,43 Prozent aufweist. Auch im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,85 Prozent, wobei Renaissancere 5,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Renaissancere-Aktie (193,31 USD) um -3,08 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (199,45 USD) ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (208,4 USD), liegt der letzte Schlusskurs sogar um -7,24 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Renaissancere-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 3 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen vorliegen. In den letzten Monaten gab es keine positiven, eine neutrale und eine negative Empfehlung, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Schlecht"-Titel eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Renaissancere liegt bei 224,33 USD, was einer Entwicklung um 16,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Renaissancere weist hier mit einem Wert von 4,93 eine deutliche Unterbewertung auf im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,8, was einem Abstand von 88 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.