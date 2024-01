Remy Cointreau Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Remy Cointreau ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies wurde aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen herausgefiltert, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der vergangenen Tage dominierten insbesondere negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Titels als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende kann Remy Cointreau mit einer Ausschüttung von 1,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (0 %) punkten, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet bestimmt. Bei Remy Cointreau wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs konnte die Aktie von Remy Cointreau im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,26 Prozent erzielen, was 15,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.