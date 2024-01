Remy Cointreau Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

Die Remy Cointreau-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 95,88 EUR um 29,75 Prozent unter dem GD200 (136,49 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 110,62 EUR auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -13,32 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Remy Cointreau liegt bei 96,29, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Remy Cointreau eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Remy Cointreau derzeit eine Rendite von 1,12 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamteinschätzung für die Remy Cointreau-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Dividendenrendite.