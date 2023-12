Remy Cointreau Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Remy Cointreau hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,26 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche von 0 Prozent, liegt Remy Cointreau ebenfalls deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Remy Cointreau eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse der Remy Cointreau-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 138,01 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 114,45 EUR, was einem Unterschied von -17,07 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 111,74 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (0 %) liegt die Dividende von Remy Cointreau bei 1,12 %, was 1,12 Prozentpunkte höher ist. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.