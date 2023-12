Remixpoint Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die japanische Aktiengesellschaft Remixpoint notiert derzeit bei 201 JPY, was einen Abstand von -1,83 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Distanz von -14,31 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften charttechnischen Bewertung für diesen Zeitraum führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment für Aktien maßgeblich beeinflussen. Für Remixpoint wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über den langfristigen Zeitraum gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtbild des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit Remixpoint befasst haben. Die überwiegend neutralen Diskussionsthemen führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Remixpoint liegt der RSI bei 76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 49,61 und resultiert in einer Gesamteinstufung als "Neutral". Das Gesamtbild führt somit zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" gemäß dem RSI.