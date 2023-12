Remixpoint Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung rund um die Aktie von Remixpoint wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Remixpoint zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Remixpoint bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

In der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Remixpoint derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 231,98 JPY, womit der Kurs der Aktie um -18,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 204,7 JPY, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Remixpoint wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Remixpoint. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 bei einem Zeitraum von 25 Tagen führen zu diesem Ergebnis.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Remixpoint.

