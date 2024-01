Remixpoint Aktie: Endlich geschafft?

Die Aktie von Remixpoint wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Neben harten Faktoren wie der technischen Analyse spielen auch weiche Faktoren wie die Anlegerstimmung und die Kommunikation im Netz eine Rolle.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz die übliche Aktivität nicht überschritten hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie von Remixpoint insgesamt ein "Neutral"-Wert in Bezug auf die weichen Faktoren.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 231,62 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 193 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -16,67 Prozent. Auch der GD50 weist mit -5,79 Prozent Abstand auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Remixpoint weder überkauft noch -verkauft ist und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass keine überkaufte oder unterkaufte Situation vorliegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Remixpoint basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den Social Media Diskussionen und den neuesten Nachrichten eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Remixpoint herrscht. Auf dieser Basis wird auch die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Remixpoint somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.