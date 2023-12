Remitly Global Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Remitly Global-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,7 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,93 USD, was einem Unterschied von -8,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,09 USD liegt mit einem Unterschied von -14,31 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Remitly Global-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Remitly Global. In den letzten Tagen gab es neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Remitly Global eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Remitly Global-Aktie 60,39, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Auf dieser Basis wird für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung aus der technischen Analyse und der langfristigen Stimmungsanalyse, während die Anlegerstimmung positiv ausfällt.