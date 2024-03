Remitly Global Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Während der vergangenen Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Remitly Global in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Remitly Global unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Remitly Global eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Remitly Global eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt bekommt das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Remitly Global mit 20,2 USD betrachtet, was einer Entfernung von -4,27 Prozent vom GD200 (21,1 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 18,66 USD, was einem Abstand von +8,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Remitly Global-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Remitly Global-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 37,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Remitly Global.