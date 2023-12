Remitly Global Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Remitly Global auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,79 Punkte, was bedeutet, dass Remitly Global derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Remitly Global weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Remitly Global für diesen Punkt der Analyse als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zu Remitly Global im Netz zugenommen, was ein positives Signal darstellt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Auch die Beobachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) für Remitly Global derzeit bei 20,74 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 19,32 USD lag und somit einen Abstand von -6,85 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -11,34 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" für Remitly Global basierend auf beiden Zeiträumen.