Remitly Global Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Remitly Global-Aktie zeigt, dass sie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt 20,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19 USD liegt, was einer Abweichung von -8,65 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,33 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer Abweichung von -10,92 Prozent führt. Insgesamt erhält die Remitly Global-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da die Diskussion in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Die Aktie wird daher von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Remitly Global-Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf Basis des RSI7 von 24,47. Für den RSI25 von 66,4 ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb stabil. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.