Remitly Global Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Remitly Global-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 20,87 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 18,28 USD, was einem Unterschied von -12,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 20,4 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Remitly Global also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Rahmen der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Remitly Global-Aktie zeigt einen Wert von 85,19 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich des RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Remitly Global-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Bewertungen in den letzten zwei Wochen. Die Kommentare und Wortmeldungen deuten auf eine positive Stimmung der Anleger hin, weshalb die Gesamt-Einstufung als "Gut" ausfällt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Remitly Global-Aktie, wobei die technische Analyse und der RSI zu einer "Schlecht"-Bewertung führen, während das Sentiment der Anleger für eine "Gut"-Einstufung spricht.