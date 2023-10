Reminder: PK am 2.11. 09:30: Güterverkehr und Klimaziele - Analyse des Status Quo der österreichischen Unternehmen

Wien (ots) -Studie "Maßnahmen & Trends zur Emissionsreduktion und -bewertung in der Logistik"Der Verein Netzwerk Logistik (VNL) lädt am Donnerstag, 2. November 2023 ab 9:30, zur Pressekonferenz in die Unternehmenszentrale der Österreichischen Post AG, Rochusplatz 1, 1030 WienBei der Pressekonferenz werden die Hauptergebnisse der aktuellen Studie des Logistikums, "Maßnahmen & Trends zur Emissionsreduktion und -bewerung in der Logistik" präsentiert.Teilnehmer:- Franz Staberhofer (VNL-Obmann, Leiter Logistikum, ASCII-Vizepräsident)- Markus Achleitner (Wirtschafts- und Landesrat Oberösterreich)- Peter Umundum (Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG; Stv.Sprecher des VNL-Beirats)- Datum: Donnerstag, 2. November 2023- Zeit: 09:30 Uhr- Ort: Österreichische Post AG, Rochusplatz 1, 1030 WienModerator: Bernd Winter, Pressesprecher VNLDie Presskonferenz findet hybrid statt. Im Anschluss an die Präsentationen können Sie vor Ort Ihre Fragen an die Teilnehmer stellen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich online unter diesem Link (https://shorturl.at/nqE58) zum Pressegespräch einzuwählen. Ihre Fragen können Sie dann auch online via Livestream stellen.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung an bernd.winter@vnl.at.Pressekontakt:Bernd Winter, Pressesprecher VNLTelefon: +43 664 814 43 64bernd.winter@vnl.atwww.vnl.atOriginal-Content von: VNL GmbH, übermittelt durch news aktuell