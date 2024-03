Remgro wird immer uninteressanter …

Die Dividendenrendite für die Aktien von Remgro beträgt derzeit 1,6 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,15 Prozent liegt. Daher erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten. Die Anlegerstimmung bezogen auf Social Media war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Remgro-Aktie liegt bei 82, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,74, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Remgro liegt bei 12,13, was 84 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 74. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.