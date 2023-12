Remgro Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für Remgro ergibt sich ein RSI von 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 43,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie von Remgro daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich überwiegend negative Meinungen zu Remgro gehäuft, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite von Remgro liegt derzeit bei 1,64 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent in der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer negativen Differenz von -4,14 Prozent zur Branchenrendite und zu einer Einschätzung der Redaktion, dass die Dividendenpolitik von Remgro als "Schlecht" zu bewerten ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Remgro wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass die langfristige Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

