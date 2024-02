Remgro Aktie: Aufgepasst!

Die Finanzdienstleistungsgesellschaft Remgro weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende von 1,6 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 5,53 % liegt. Diese Differenz von 3,92 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Remgro-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 100, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 59,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Remgro.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien und die Diskussionsstärke in Bezug auf Remgro zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.