Remeha erweitert Wärmepumpenangebot für Eigenheime

Emsdetten (ots) -Mit der neuen Luft-Wasser Monoblock-Wärmepumpe Tensio C spricht Remeha die Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem Produkt zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis an. Sechs verschiedene Modellvarianten mit Leistungsspektren von 4 bis 16 kW decken nahezu jeden Anwendungsfall ab. Für Mehrfamilienhäuser können bis zu sechs Anlagen in Kaskade geschaltet werden. Gut für das Handwerk: Als Monoblock-Variante ist die Tensio C schnell und einfach installiert - auch ohne Kälteschein. Als Inneneinheit fungiert eine Regelung.Die Tensio C von Remeha punktet beim Verbraucher zuallererst mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich wartet sie mit einer edlen Optik, sehr leisen Ventilatorblättern im sogenannten Eulenflügeldesign (einflutig bis 16 kW) sowie mit zwei verschiedenen Silent-Modi für die Nacht auf.Die invertergesteuerte Wärmepumpe erzielt Vorlauftemperaturen von bis zu 65 Grad und verfügt über einen großen Modulationsbereich. COP-Werte oberhalb von 5 (A7/W35) unterstreichen die hohe Effizienz der Wärmepumpe. Auch bei kalten Außentemperaturen arbeitet die Tensio C sehr effizient. Als Kältemittel kommt das zukunftssichere Difluormethan (R32) zum Einsatz. Es hat einen niedrigen GWP-Wert und ist zudem schwer entflammbar.In Neubauten deckt die Tensio C den gesamten Wärme- und Warmwasserbedarf des Hauses ab. Im Bestand kann die Wärmepumpe auch als Hybrid-Lösung in Kombination mit einem Spitzenlastkessel eingesetzt werden. Die intelligente Regelung Remeha Ace Control sorgt dafür, dass stets die günstigste Wärme erzeugt wird und bietet neben einer intuitiven Eingabemaske über Touch Screen Display sämtliche Funktionen einer witterungsgeführten Heizkreisregelung sowie einer Inbetriebnahme-Unterstützung, die dem Heizungsbauer die notwendige Konfiguration der Anlage erleichtert. Für heiße Sommertage verfügt die Tensio C zudem über eine Kühlfunktion.Pressekontakt:Remeha GmbHStefan ReinermannRheiner Straße 15148282 EmsdettenTelefon: 02572/9161-140Mobil: +49 162 6797189E-Mail: stefan.reinermann@remeha.deOriginal-Content von: Remeha, übermittelt durch news aktuell