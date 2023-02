Remeha auf der Weltleitmesse ISH 2023

Emsdetten/Frankfurt (ots) -Remeha präsentiert auf der ISH in Frankfurt vom 13. bis um 17. März Lösungen und Systeme für aktuelle und kommende Herausforderungen in der Wärmeerzeugung.Im Zentrum des Messestandes (Halle 12.1, Stand B70) wird eine Zukunftsstudie zu sehen sein, die als Plug & Play-Lösung im Projektgeschäft sowie in gewerblichen Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Darüber hinaus zeigt Remeha sein erweitertes Wärmepumpenprogramm, bewährte und neue Hybridsysteme sowie neu ins Portfolio aufgenommenes Zubehör. Im Bereich Anlagen- und Systemtechnik können Besucher in einem digitalen Format einzelne Komponenten zusammenfügen und das perfekte hydraulische Zusammenspiel am Bildschirm live verfolgen."Wir freuen uns sehr, endlich wieder persönlich auf der ISH sein zu können", fiebert Remeha Vertriebsleiter Franz Killinger der Messe entgegen. Und er verspricht: "Ein Besuch an unserem Stand lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben spannende Lösungen und Geschichten, die wir den Besuchern hautnah präsentieren wollen. Das wird eine wichtige und wertvolle Messewoche. Wir freuen uns sehr auf die persönlichen Gespräche und Kontakte."Ebenfalls einen Besuch am Remeha-Stand wert: Die beiden deutschlandweit ersten Pilotprojekte, in denen 100 % Wasserstoff in der Wärmeproduktion zum Einsatz kommt, laufen unter Beteiligung von Remeha 100 % Wasserstoff-Brennwertkesseln. Über den aktuellen Projektstand und alle Fragen zum Thema Heizen mit Wasserstoff informiert Remeha auf der ISH in Frankfurt.Über Remeha:Remeha mit Sitz im münsterländischen Emsdetten ist Teil der internationalen BDR Thermea Gruppe, die weltweit mehr als 6.100 Mitarbeitende beschäftigt und in fast 100 Ländern präsent ist. Als Innovationstreiber steht Remeha für zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Wärmetechnologie. Das Produktportfolio reicht vom Gas-Brennwertkessel über neueste Wasserstofftechnologie und intelligente Hybridsysteme bis hin zu Solarthermie, Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplung und intelligenter Speichertechnik. Vom Fachhandwerker über Planer, Architekten, Projektierer und Wohnungswirtschaft bis zum Bauherrn und Eigenheimbesitzer: Remeha hilft Kunden in jeder Phase des Projekts dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Remeha macht es möglich. www.remeha.dePressekontakt:Remeha GmbHStefan ReinermannRheiner Straße 15148282 EmsdettenTelefon: 02572/9161-140Mobil: +49 162 6797189E-Mail: stefan.reinermann@remeha.deOriginal-Content von: Remeha, übermittelt durch news aktuell