Remegen Co Aktie: Das kann keiner glauben

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Remegen als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 82,64, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat, während der Wert für den RSI25 bei 62,95 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Remegen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen über Remegen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ist die Aktie von Remegen unserer Redaktion zufolge bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Remegen-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass basierend auf dem Relative Strength-Index, Sentiment und Buzz, sowie der technischen Analyse, die Aktie von Remegen derzeit als neutral bis schlecht eingestuft wird.