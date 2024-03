Remedy Entertainment Oyj Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Remedy Entertainment Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für sieben Tage liegt bei 50,88 und für 25 Tage bei 60,09, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Remedy Entertainment derzeit mit einem Kurs von 16,4 EUR rund 20,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie auch 30,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Remedy Entertainment eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün stand und an insgesamt drei Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Remedy Entertainment auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.