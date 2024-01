Remedy Entertainment Oyj Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Remedy Entertainment-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 59,2 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Remedy Entertainment.

In den sozialen Medien zeigen sich Anleger in Bezug auf Remedy Entertainment in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basiert auf der Stimmungsanalyse erhält Remedy Entertainment daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Remedy Entertainment-Aktie mit 24,5 EUR nur 0,16 Prozent vom GD200 (24,46 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, 26,51 EUR, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,58 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz zeigen keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Remedy Entertainment daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.