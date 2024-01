Remedy Entertainment Oyj Aktie: Ist es das gewesen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Stimmung der Anleger gegenüber Remedy Entertainment hauptsächlich als neutral eingestuft, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führte, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" zu bewerten ist.

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Remedy Entertainment auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu der Bewertung "Neutral" führte.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,57 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,25 EUR liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Remedy Entertainment zeigt einen Wert von 39,51 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen Wert von 53 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.