Remedent-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum letzten Monat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Remedent-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Remedent beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Remedent bei 0,16 USD, während die Aktie selbst bei 0,1 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -37,5 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von -23,08 Prozent ein negatives Signal, wodurch die Gesamtbewertung ebenfalls "Schlecht" ausfällt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Remedent-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was als überkauft gilt und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.