Remedent Aktie: Finger weg?

Die Diskussionen über Remedent auf den sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal für die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Remedent in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Remedent derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,16 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,1 USD) um -37,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 0,13 USD, was einer Abweichung von -23,08 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 50 zeigt, dass die Remedent derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Remedent derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.