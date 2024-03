Relx Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktienanalyse von Relx zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2926,35 GBP liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3451 GBP (+17,93 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 3348,36 GBP und einem Unterschied von +3,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung von insgesamt 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3277,5 GBP, was einer Erwartung von -5,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen bezüglich Relx, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Aktie führt. Zudem wurden drei positive Handelssignale ermittelt, was das Gesamtbild als "Gut" bestätigt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Relx mit einer Rendite von 36,76 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.