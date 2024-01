Relx Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Relx beträgt das aktuelle KGV 33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 52. Damit ist Relx aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Relx mit einer Rendite von 36,63 Prozent mehr als 27 Prozent darüber. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,17 Prozent. Auch hier liegt Relx deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Relx als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten liegen 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2860,5 GBP, was einer Erwartung von -7,73 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen konnte bei Relx eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst bekommt Relx für diese Stufe daher ein "Gut".