Relx Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die britische Firma Relx schüttet eine Dividende von 1,96 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der professionellen Dienstleistungen (11,71 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 9,74 Prozentpunkten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Relx als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 33,55, was einem Abstand von 36 Prozent zum Branchen-KGV von 52,11 entspricht. Auf dieser Grundlage erfolgt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen zu Relx wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Fünf Handelssignale ergeben ein positives Bild, ohne negative Signale.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Relx von 3110 GBP eine positive Entfernung von +14,83 Prozent zum GD200 (2708,3 GBP) aufweist. Der GD50 beträgt 2990,48 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Relx-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.