Relx Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie der Relx wurde von Analysten insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3277,5 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3458 GBP liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -5,22 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie der Relx.

Die Bewertung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sich negativ entwickelt haben, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Relx von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 3 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Relx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.