Relx Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Relx-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 3 von ihnen sie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft haben. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Kurzfristig betrachtet, gab es in den letzten 30 Tagen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was bedeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 2865,5 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,32 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Berechnungen ist die daraus resultierende Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhielt die Relx-Aktie somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Relx-Aktie mit 36,63 Prozent um 28 Prozent höher. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,81 Prozent, wobei die Relx-Aktie mit 29,83 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Relx-Aktie bei 2730,51 GBP verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3160 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +15,73 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 3033,26 GBP, was einer Differenz von +4,18 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Relx in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.