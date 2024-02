Relx Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Relx-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Aktuell liegen insgesamt 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3277,5 GBP, was einer erwarteten Performance von -1,1 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Relx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Relx ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Relx-Aktie liegt sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf langfristiger (25 Tage) Basis im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung des RSI führt.

Insgesamt erhält die Relx-Aktie laut der Analyse eine positive Gesamtbewertung.