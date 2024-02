Relx ADR Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde Relx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird der Wert als "Gut" eingestuft. Die Redaktion filterte auch exakt berechenbare Signale heraus und fand dabei schlussendlich 1 Gut-Signal. Daher wird diesem Auswertung eine "Gut" Empfehlung zugeordnet.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Relx in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,93 Prozent. Im Branchenvergleich der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bedeutet dies eine Outperformance von +37,56 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Relx um 37,7 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Wert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Relx liegt derzeit bei 35, was bedeutet, dass die Börse 35,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Relx zahlt. Dies ist 43 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Relx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2840,6 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3500 GBP liegt, was einem Unterschied von +23,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Unterschied von +8,44 Prozent. Auf Basis dieser Analyse wird die Relx-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.