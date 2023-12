Relo Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die Relo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1802,13 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 1684 JPY weicht um -6,56 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 1530,28 JPY, und der aktuelle Schlusskurs liegt darüber um +10,05 Prozent. Dadurch erhält die Relo-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Relo-Aktie damit für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt daher neutral. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Somit erhält Relo in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Relo-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22,25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating auslöst. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen, wodurch die Relo-Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Relo damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Teil unserer Analyse.