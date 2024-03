Relo Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Relo-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Besonders in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Relo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1625,97 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1272 JPY weicht somit um -21,77 Prozent ab und erhält daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1376 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Relo-Aktie einen Wert für den RSI7 von 17,87, was eine gute Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 51,84, der für diesen Zeitraum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als gut eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde für Relo eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als gut eingestuft wird.