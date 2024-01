Relmada Therapeutics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Relmada Therapeutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Kursprognose für das Wertpapier beträgt 10 USD, was ein Aufwärtspotential von 141,55 Prozent vom letzten Schlusskurs von 4,14 USD bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält Relmada Therapeutics eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Relmada Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,87 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,14 USD liegt damit um 44,25 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,9 USD) liegt 42,76 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Relmada Therapeutics-Aktie liegt bei 17, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 31,09, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Relmada Therapeutics.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Relmada Therapeutics diskutiert wurde. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Insgesamt zwei Tage lang waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls überwiegend positiv gestimmt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Relmada Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.