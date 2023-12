Relmada Therapeutics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie der Relmada Therapeutics erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Relmada Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 141,55 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,14 USD. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der Analyse von Analysten.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Relmada Therapeutics interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relmada Therapeutics aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 17,83 überverkauft ist, was als "Gut"-Einstufung betrachtet wird. Der RSI25-Wert von 31 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung von "Gut" für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 13 grünen Tagen und nur einem neutralen Tag. Auch die verstärkten positiven Diskussionen der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie der Relmada Therapeutics eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.