Relmada Therapeutics Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse der Relmada Therapeutics-Aktie zeigt interessante Entwicklungen im Internet-Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt positive Trends. Der aktuelle Schlusskurs liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Relmada Therapeutics-Aktie ebenfalls positiv, mit einem Aufwärtspotenzial von 223,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Relmada Therapeutics-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen als "Gut" bewertet.