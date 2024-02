Reliv International Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Reliv-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,91 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,9 USD liegt, was einer Abweichung von -0,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 3,88 USD, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Reliv im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,08 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist, da die Differenz 3,08 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Reliv-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 42,31 neutrale Signale. Somit erhält Reliv eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positive Stimmung in den vergangenen Tagen. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Reliv ausgetauscht, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.