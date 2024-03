Reliv International Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Reliv in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 3,17) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Reliv-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Anleger-Stimmung bei Reliv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Reliv-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hierbei wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für die Analyse der RSIs zu Reliv ein "Schlecht"-Rating.