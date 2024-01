Reliv International Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Reliv war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Reliv daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Reliv von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Reliv im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,14 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,14 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und das Unternehmen erhält die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Reliv liegt bei 55,32, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Reliv-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Stimmungsanalyse, der Dividendenrendite, dem Relative Strength Index und der Diskussionsintensität der Anleger.