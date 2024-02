Reliv International Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Reliv jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Reliv, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Reliv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,9 USD weicht somit -0,26 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,88 USD) weicht mit +0,52 Prozent Abweichung nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Reliv-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Reliv liegt bei 51,4, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 42 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält Reliv in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Reliv derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,01 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.