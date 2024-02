Reliv International Aktie: Es gibt was neues!

Reliv: Aktuelle Analyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Reliv wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich für Reliv in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Reliv auf 3,92 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,7 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,61 Prozent, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,86 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -4,15 Prozent als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite von Reliv beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Reliv eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Reliv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.