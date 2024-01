Reliq Health Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von Reliq Health beträgt derzeit 85,71 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,71, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann sich auf die Stimmung und Einschätzungen für Aktien auswirken. In Bezug auf Reliq Health wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Reliq Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse der Reliq Health-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt, dass die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Reliq Health-Aktie basierend auf dem RSI, der Diskussionsintensität im Internet, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.