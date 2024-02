Reliq Health Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Reliq Health hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um -20,7 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Reliq Health eine Underperformance von -40,83 Prozent verzeichnet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,04 Prozent im letzten Jahr, und Reliq Health lag 43,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich hat Reliq Health eine Underperformance gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Reliq Health liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit einem Wert von 100 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Reliq Health festgestellt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt bei Reliq Health derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche hat eine Dividendenrendite von 4,8, was zu einer Differenz von -4,8 Prozent zur Reliq Health-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.