Reliq Health Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Anleger-Sentiment für Reliq Health war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und drei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich ein überwiegend positives Interesse der Anleger, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt jedoch eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Reliq Health insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ein Kurs von 0,23 CAD, was einem Abstand von -50 Prozent vom GD200 (0,46 CAD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,32 CAD, was einem Abstand von -28,13 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Reliq Health bei 0 Prozent, was 5,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent, weshalb die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.