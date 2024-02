Reliq Health Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Reliq Health-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50. Demzufolge wird das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Reliq Health in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass die Reliq Health-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,54 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Reliq Health damit 43,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -21,54 Prozent, wobei Reliq Health aktuell 40 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.