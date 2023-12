Relief Therapeutics Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt 11 Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Relief Therapeutics. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Relief Therapeutics auf 3,61 CHF, während der Aktienkurs bei 1,85 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -48,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,89 CHF, wodurch die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Relief Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion als "gut" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge zu Relief Therapeutics ist jedoch im Vergleich zur Norm deutlich zurückgegangen, was auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Relief Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Gesamtbewertung der Relief Therapeutics Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und der Dividende ergibt sich daher als neutral bis schlecht.