Relief Therapeutics Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Relief Therapeutics beträgt das aktuelle KGV 386. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", die im Durchschnitt ein KGV von 55 haben, ist Relief Therapeutics aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Relief Therapeutics führt der RSI bei einem Niveau von 82,83 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Relief Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,29 CHF. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,71 CHF um 48,02 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen deutet mit einem Wert von 1,85 CHF und einem letzten Schlusskurs von 1,71 CHF auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Relief Therapeutics-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate in den sozialen Medien für Relief Therapeutics. Daher ergibt sich in Bezug auf die Diskussionintensität eine "Gut"-Bewertung und insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Gut".