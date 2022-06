Relief Therapeutics-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Am 13. Juni wurde marginal ein neues Tief erzeugt. Hintergrund ist der US-Antrag auf Therapiedurchbruch. Dieser ist nämlich auch gescheitert. Das sind keine Investitionsgründe! Gibt es vielleicht andere Gründe, in das Unternehmen zu investieren? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Relief Therapeutics-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte,… Hier weiterlesen