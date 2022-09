Relief Therapeutics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Relief Therapeutics weist am 15.09.2022, 11:05 Uhr einen Kurs von 0.03 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Wie Relief Therapeutics derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -82,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Relief Therapeutics damit 189,89 Prozent unter dem Durchschnitt (107,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 174,68 Prozent. Relief Therapeutics liegt aktuell 257,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 386,86 und liegt mit 736 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 46,28. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Relief Therapeutics auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Relief Therapeutics-RSI ist mit einer Ausprägung von 40 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 50, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".