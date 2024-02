Reliance Worldwideration Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Reliance Worldwide-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,03 AUD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,41 AUD, was einem Unterschied von +9,43 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 4,26 AUD, was einem Unterschied von +3,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Reliance Worldwide-Aktie. Der RSI7 beträgt 34,88 und der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz um die Aktie von Reliance Worldwide ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen zur Reliance Worldwide-Aktie. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Reliance Worldwide aus charttechnischer Sicht mit "Gut" und bezogen auf die Anlegerstimmung ebenfalls mit "Gut" angemessen bewertet.